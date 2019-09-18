Старинный пистолет Маузер обнаружен у жителя Томской области, возбуждено дело

18.09.19 07:12

Фото пресс-службы УМВД по Томской области

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали жителя Каргасокского района Томской области по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в среду.

"Подозреваемый незаконно хранил у себя дома пистолет иностранного производства, калибра 7,63 мм, а также 32 патрона калибра 9 мм и 34 патрона калибр 7,62 мм", - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Согласно изображению, размещенному на сайте ведомства, у жителя Томской области изъяли немецкий самозарядный пистолет "Маузер К96" образца 1896 года, который применялся в Первой и Второй мировых войнах, Второй англо-бурской войне; Гражданских войнах в России, Испании и Китае; Японо-китайской войне и войне во Вьетнаме. Он стоял на вооружении Германии, Российской империи, СССР и Китая.