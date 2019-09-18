Алтайский край к 2035 году намерен удвоить производство пищевых продуктов

18.09.19 07:19

© РИА Новости. Антон Вергун

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Алтайский край предусмотрел в разработанной стратегии развития региона до 2035 года двукратный рост производства пищевых продуктов к уровню 2018 года, сообщил министр экономического развития края Павел Дитятев во время интернет-форума.

Такой рост будет обеспечен развитием местного пищепрома и выходом алтайской продукции на зарубежные рынки, уверен глава министерства.

Сырьевую базу обеспечит, в частности, урожай зерна. Он с 2035 года должен ежегодно превышать 6 млн тонн, тогда как по итогам прошлого года он составил 5,1 млн тонн. Площади под зерновыми культурами составят порядка 3,7 млн га.

"Такой рост просчитан с учетом потенциала опережающего развития перерабатывающих производств в крае, в том числе по глубокой переработке зерна, а также существенным увеличением объема экспорта продовольственных товаров", - отмечает Дитятев.

Так, объем экспорта продукции АПК к 2024 году должен увеличиться в 2,5 раза к уровню 2018 года - до $501 млн.

При этом объем экспорта злаков должен увеличится в 3,7 раза - до $28 млн. Наиболее перспективными направлениями глубокой переработки продукции растениеводства в стратегии выделены глубокая переработка зерна для получения аминокислот, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов, крахмала и крахмалопродуктов, биопластиков (упаковка, пленка) и биоэтанола, подчеркивает глава краевого Минэкономразвития.

"Эти направления производства помимо растущей востребованности на внутреннем рынке, также имеют высокий экспортный потенциал", - сказал Дитятев.