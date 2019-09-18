Ущерб от паводка в Хабаровском крае предварительно оценивается в 1 млрд руб

18.09.19 07:52

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в правительство РФ с просьбой оказать финансовую помощь региону для восстановления пострадавших от паводка районов края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

"Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, нанесен ущерб в размере 990 млн руб. Глава региона обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе не уточняется, какую сумму регион запросил у федерального центра.

В ходе совещания, которое во вторник провел глава государства, губернатор Хабаровского края доложил, что паводковая обстановка в крае постепенно стабилизируется. Уровень Амура в районе Хабаровска идет на спад и составляет менее 600 см. При этом ситуация остается сложной в Комсомольске-на-Амуре. Там до сих пор подтоплено 440 жилых домов, в которых проживает 742 человека. В городе работает межведомственная рабочая группа правительства края и оперативный штаб МЧС России.

"В зоне подтопления в регионе до сих пор находятся 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тыс. человек. После схода воды мы оперативно проведем оценку ущерба граждан по утрате имущества. Будет выплачено до 50 тыс. по частичной утрате и до 100 тыс. при полной утрате имущества. Общий объем средств, направленных на ликвидацию последствий паводка, уже составил 73 млн руб., - цитируются в сообщении слова главы региона.

По его словам, в пострадавших от паводка районах на данный момент работает 56 оценочных комиссий, в которые вошли 400 человек. Главная задача, которую им предстоит решить в ближайшее время - это провести оценку пострадавшего жилья.