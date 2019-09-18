Боевики ликвидированы в Чегемском районе Кабардино-Балкарии

18.09.19 11:00

© РИА Новости. Георгий Зимарев

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Контртеррористическая операция проведена в Кабардино-Балкарии, двое бандитов уничтожены, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета в среду.

"Ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Чегем в КБР органы безопасности получили информацию о нахождении в одном из частных домов, расположенных в 1-м Промышленном проезде, двух вооруженных бандитов, являющихся членами религиозно-экстремистской группировки", - говорится в сообщении.

С 5:00 на части территории города Чегем введен режим КТО.

"Прилегающая к зданию территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, личности боевиков в предварительном порядке установлены. Они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории КБР.

"На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним", - информирует НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщает пресс-центр.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что ликвидированные в городе Чегем боевики были членами ИГИЛ (террористической группировки, запрещенной в РФ).

"Оба ликвидированных в Чегеме боевика входили в ячейку международной террористической организации ИГИЛ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, с 5:00 режим КТО был введен на части территории город Чегем, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем.

Со ссылкой на источник сообщалось о ликвидации двоих боевиков, местных жителей, членов религиозно-экстремистской группировки.