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18.09.19 11:00
Боевики ликвидированы в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
"Ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Чегем в КБР органы безопасности получили информацию о нахождении в одном из частных домов, расположенных в 1-м Промышленном проезде, двух вооруженных бандитов, являющихся членами религиозно-экстремистской группировки", - говорится в сообщении.
С 5:00 на части территории города Чегем введен режим КТО.
"Прилегающая к зданию территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, личности боевиков в предварительном порядке установлены. Они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории КБР.
"На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним", - информирует НАК.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщает пресс-центр.
В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что ликвидированные в городе Чегем боевики были членами ИГИЛ (террористической группировки, запрещенной в РФ).
"Оба ликвидированных в Чегеме боевика входили в ячейку международной террористической организации ИГИЛ", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, с 5:00 режим КТО был введен на части территории город Чегем, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем.
Со ссылкой на источник сообщалось о ликвидации двоих боевиков, местных жителей, членов религиозно-экстремистской группировки.
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