Энергетики вернули электричество почти 270 котельным-должникам в Алтайском крае

18.09.19 08:13

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Энергетики вернули электроэнергию большей части котельным-должникам в Алтайском крае после вмешательства властей региона, сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин.

"В целом работа по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Однако, есть несколько важных моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. В нашем регионе (на середину августа было - ИФ) 320 отключенных от электроэнергии котельных из-за долгов",- сказал министр на заседании правительства региона.

Задолженность перед энергетиками составила 861 млн руб., что на 8% превышает уровень прошлого года.

В ситуацию, по словам Климина, пришлось вмешаться властям региона, проведены переговоры с энергокомпаниями и на данный момент остаются отключенными 57 котельных.

"За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетики не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует - подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать", - заявил глава края Виктор Томенко, обращаясь к членам правительства с просьбой вести переговоры с энергетиками и искать варианты возвращения электроэнергии на котельные.

"Когда десятки котельных отключены в районах - это нонсенс", - продолжил губернатор.

Кроме того, глава края поставил перед муниципалитетами задачу по получению 100% паспортов готовности объектов теплоэнергетики к отопительному сезону.