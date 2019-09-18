Екатеринбургский зоопарк после ввода нового комплекса рассчитывает сохранить площадку в центре города

18.09.19 08:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Экспертная группа по строительству нового зоопарка в Екатеринбурге предложила не исключать из проекта старую площадку, расположенную в центре города, сообщила директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"В последних рекомендациях экспертной группы было дано серьезное предложение, чтобы при разработке любой новой концепции (. . .) старую площадку учитывать, включать как мемориальную площадку для того, чтобы здесь сохранить научно-просветительскую работу зоопарка. (. . .) То есть, где бы ни был новый зоопарк, старая (площадка - ИФ) будет сохранена", - заявила Прилепина.

По ее словам, на старой площадке могут остаться экспозиции некоторых экзотических животных.

Прилепина добавила, что проект строительства нового зоопарка в настоящее время находится на этапе разработки технического задания и проектно-сметной документации.

Агентству "Интерфакс-Урал" Прилепина сообщила, что, соответственно, пока никаких переговоров по формированию животных коллекций для новой площадки не ведется.

Как сообщалось, новый зоопарк разместится на юго-западе Екатеринбурга в районе "Новокольцовский" на площади почти 35 га, что в 17 раз больше площади существующего.

Проект строительства разрабатывала компания "Синара-Девелопмент". Гендиректор "Синары-Девелопмент" Тимур Уфимцев заявлял в интервью агентству "Интерфакс-Урал", что выбор подрядчика для строительства будет осуществляться администрацией Екатеринбурга в соответствии с региональным и федеральным законодательством, и компания будет участвовать в тендере на общих основаниях.

Начало строительства первой очереди предполагается в 2020 году, ее запуск - в 2023 году.

В 2015 году Александр Якоб, являвшийся тогда главой администрации Екатеринбурга, заявлял журналистам, что после строительства нового зоопарка площадка в 2,5 га в центре города, где сейчас располагается учреждение, будет освоена.