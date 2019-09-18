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18.09.19 08:16
Екатеринбургский зоопарк после ввода нового комплекса рассчитывает сохранить площадку в центре города
"В последних рекомендациях экспертной группы было дано серьезное предложение, чтобы при разработке любой новой концепции (. . .) старую площадку учитывать, включать как мемориальную площадку для того, чтобы здесь сохранить научно-просветительскую работу зоопарка. (. . .) То есть, где бы ни был новый зоопарк, старая (площадка - ИФ) будет сохранена", - заявила Прилепина.
По ее словам, на старой площадке могут остаться экспозиции некоторых экзотических животных.
Прилепина добавила, что проект строительства нового зоопарка в настоящее время находится на этапе разработки технического задания и проектно-сметной документации.
Агентству "Интерфакс-Урал" Прилепина сообщила, что, соответственно, пока никаких переговоров по формированию животных коллекций для новой площадки не ведется.
Как сообщалось, новый зоопарк разместится на юго-западе Екатеринбурга в районе "Новокольцовский" на площади почти 35 га, что в 17 раз больше площади существующего.
Проект строительства разрабатывала компания "Синара-Девелопмент". Гендиректор "Синары-Девелопмент" Тимур Уфимцев заявлял в интервью агентству "Интерфакс-Урал", что выбор подрядчика для строительства будет осуществляться администрацией Екатеринбурга в соответствии с региональным и федеральным законодательством, и компания будет участвовать в тендере на общих основаниях.
Начало строительства первой очереди предполагается в 2020 году, ее запуск - в 2023 году.
В 2015 году Александр Якоб, являвшийся тогда главой администрации Екатеринбурга, заявлял журналистам, что после строительства нового зоопарка площадка в 2,5 га в центре города, где сейчас располагается учреждение, будет освоена.
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