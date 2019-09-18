Несколько виртуальных концертных залов откроют в Пензенской области

18.09.19 08:22

© РИА Новости. Владимир Трефилов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Пензенская область получит 5,7 млн рублей федеральных средств на создание первого виртуального концертного зала в рамках нацпроекта "Культура", всего таких залов планируется не менее пяти, сообщила пресс-служба главы региона.

"В Пензенской области на площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) запланировано создание более пяти виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях", - отмечается в сообщении.

Первый такой зал будет создан на базе одного из подразделений центра культуры и искусств города Нижний Ломов в Юго-Западном микрорайоне. Учреждение вошло в число победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в 2020 году.

На участие в конкурсе было подано 257 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 80 учреждений в 80 городах из 44 регионов страны.

"Нижнеломовский район очень активно развивается, у этого муниципального образования хорошие перспективы. Многое делается для развития инфраструктуры района: идет ремонт дорог, благоустройство территорий, строительство жилья и социальных объектов. Участие в национальном проекте "Культура", благодаря которому в Нижнем Ломове будет создан виртуальный концертный зал, позволит жителям района стать частью мирового культурного пространства, не покидая при этом дома", - привели агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе слова губернатора Ивана Белозерцева.

"Всероссийский виртуальный концертный зал" - масштабный проект министерства культуры РФ, система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие концерты. Проект позволит сделать классическое музыкальное искусство по-настоящему доступным и значительно увеличить его зрительскую аудиторию, отметили в пресс-службе.