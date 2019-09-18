Снятие наличных на кассах магазинов станет доступно в Крыму

18.09.19 08:28

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия".

"Реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В ее рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность "кэшаута" в магазинах. Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки-участники эксперимента будут к нему готовы", - говорится в публикации со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаила Мамуту.

В Крыму действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платежных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта по снятию наличных на кассах возникнуть не должно, заявил Мамута в беседе с изданием.

В Банке России на вопрос газеты о темпах реализации проекта сообщили, что этот сервис предполагается распространять в сельских и малых населенных пунктах, на отдаленных территориях, так как именно там больше всего ощущается дефицит финансовых услуг и сложно достичь рентабельности классических банковских отделений.

Издание напоминает, что после введения антироссийских санкций у жителей Крыма возникли сложности при совершении платежей. Международные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты на полуострове. Чтобы преодолеть последствия санкций, Россия в сжатые сроки разработала и запустила собственную платежную систему. С 1 апреля 2015 года начала работать Национальная система платежных карт (НСПК), которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки транзакций по пластиковым картам.

Сейчас на полуострове работают "Севастопольский Морской Банк", "Черноморский банк развития и реконструкции", "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ), Генбанк и "Индустриальный Сберегательный Банк". Все они находятся под санкциями.