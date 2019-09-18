Авиация ВВО проводит учения на Дальнем Востоке

18.09.19 08:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 сентября. Interfax-Russia.ru- Летно-тактическое учение с летчиками смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) стартовало в Хабаровском и Приморском краях в среду, сообщает пресс-служба округа.

"Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.

В учениях задействовано до 30 самолетов, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе активной фазы учения летный состав будет совершенствовать свое мастерство в выполнении учебно-боевых задач в составе авиационной группировки. "За основу взяты действия авиации по уничтожению отрядов боевиков, применяемых в Сирийской Арабской Республике", говорится в сообщении.

"Летчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим скопления живой силы, техники, фортификационных сооружений и различных объектов "неприятеля"" - сообщает пресс-служба ВВО.