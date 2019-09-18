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18.09.19 08:35
Авиация ВВО проводит учения на Дальнем Востоке
"Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.
В учениях задействовано до 30 самолетов, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе активной фазы учения летный состав будет совершенствовать свое мастерство в выполнении учебно-боевых задач в составе авиационной группировки. "За основу взяты действия авиации по уничтожению отрядов боевиков, применяемых в Сирийской Арабской Республике", говорится в сообщении.
"Летчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим скопления живой силы, техники, фортификационных сооружений и различных объектов "неприятеля"" - сообщает пресс-служба ВВО.
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