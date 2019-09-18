Очистные сооружение Электростали реконструируют к 2021 году

18.09.19 08:49

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Реконструкцию очистных сооружений проведут в 2020-2021 годах в Электростали, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"По реконструкции городских очистных начались проектно-сметные работы, а осуществление строительных работ планируется в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интерфаксу" добавили, что мощность очистных сооружений составляет 60 тыс. куб. м в сутки, после реконструкции ожидают увеличение мощности до 70 тыс. куб. м в сутки.

На работы выделено 76 млн рублей: более 72 млн рублей - из федерального и областных бюджетов, около 4 млн рублей - из местного бюджета.

Строительство и обновление областных коллекторов включены в губернаторскую программу "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности". Предусмотрено софинансирование из бюджета РФ, в рамках проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга".