Театры и актеры призвали власти освободить осужденного актера Устинова

18.09.19 09:02

Фото со страницы театра "Практика" в "Фейсбуке"

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Несколько театров, среди которых "Сатирикон", театр Ермоловой и "Гоголь-центр", а также ряд артистов и режиссеров выступили в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения в колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

К флешмоб-марафону, который был запущен в социальных сетях в поддержку актера, присоединились несколько сотен человек. В социальных сетях насчитывается более 3,5 тысяч публикаций с призывом освободить Устинова.

Публикацию плаката с надписью "Я/Мы Павел Устинов" и словами поддержки на своих официальных страницах в соцсетях разместили Театр имени Ермоловой, РАМТ, театр "Практика", "Гоголь-центр", БТД имени Товстоногова, "Сатирикон".

"Театр "Практика" надеется на справедливое решение по делу актера Павла Устинова с учетом всех имеющихся свидетельств, в частности, полной видеозаписи с места событий. Мы призываем к милосердию и просим не ломать судьбу молодого человека", - говорится в обращении директора театра Бириса Мездрича и худрука театра Марины Брусникиной, опубликованном в фейсбуке.

Московский театр Ермоловой также опубликовал обращение со словами поддержки, которое поддержала труппа и худрук и директор театра Олег Меньшиков.

Ранее с обращением выступил художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, в котором он просил общественность обратить внимание на "дело Устинова".

К флешмобу в поддержку Устинова присоединились режиссеры Александр Франдетти, Константин Богомолов, Александр Молочников, актеры Павел Табаков, Артур Смолянинов, Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие.

Кроме того, актера поддержали Сати Спивакова, Игорь Верник, Андрей Макаревич, Сергей Шнуров, Максим Галкин, Ксения Собчак и другие.

Тверской суд Москвы в минувший понедельник приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучить материалы дела Устинова.