Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в Москве

18.09.19 09:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на среду опустилась до 6,4 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"С начала нынешней осени это самая холодная ночь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предыдущий минимум температуры отмечался 15 сентября (7,4 градуса).

Самым холодным 15 сентября было в далеком 1884 году, когда в Москве подморозило до минус 2,6 градуса, рассказали в метеобюро.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в конце недели в столичном регионе вероятны заморозки.

По прогнозу, в ночь на пятницу до минус 2 градусов ожидается в Подмосковье. В ночь на субботу и воскресенье температура может опуститься до минус 3 градусов во всем регионе, включая Москву.