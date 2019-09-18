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18.09.19 10:09

Ингушетия стала лидером среди регионов СКФО по сумме выигранных грантов на форуме "Машук-2019"

© РИА Новости.
18 сентября. Interfax-Russia.ru - В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского форума "Машук-2019", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник управления по делам молодежи Минобрнауки республики Адам Галаев.

"При квоте в 240 человек Ингушетия выиграла гранты на общую сумму 29 млн рублей. Тем самым республика второй год подряд стала победителем среди регионов СКФО по сумме грантов на форуме "Машук" (в 2018 г. - 23,6 млн руб.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на втором месте оказался Дагестан, который при квоте 525 человек выиграл гранты на 23,782 млн руб., на третьем - Карачаево-Черкесия (12,940 млн руб. при квоте 300 человек), на четвертом - Северная Осетия (квота 300 человек, выиграно 11,370 млн руб.), на пятом - Чечня (квота 300 человек, выиграно 11,300 млн руб.), на шестом - Кабардино-Балкария (квота 300 человек, выиграно 9,440 млн руб.), на седьмом - Ставропольский край (квота 760 человек, выиграно 8,480 млн руб.).

Молодежный форум "Машук-2019" проходил 9-30 августа в Пятигорске.

В этом году большинство проектов от Ингушетии носили социальный характер, были нацелены на благотворительность, улучшение экологии, популяризацию физической культуры и спорта.

Среди них проект по созданию в Ингушетии первой в СКФО специализированной автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья, проект о развитии в регионе электронного правительства и информационных технологий.

Также среди победителей - четыре проекта сотрудников постпредства республики и ингушских студентов московских вузов. Это проект сотрудника отдела молодёжной политики постпредства Магомеда Барханоева "Barkhanoev PROD" по созданию художественно-исторических и социально ориентированных короткометражных фильмов с целью популяризации традиций народов Кавказа; проект по созданию в Ингушетии патриотического клуба "Штурм" Урусхана Барханоева, студента университета "Синергия". В их числе и проект "Семейный органайзер" Имрана Даурбекова, выпускника МАРХИ, направленный на укрепление семейных ценностей и на помощь малообеспеченным семьям республики.

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