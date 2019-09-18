Три десятка сел и большая часть Симферополя останутся без воды на двое суток

18.09.19 10:24

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Водоснабжение 31 села в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, а также большей части Симферополя ограничат с вечера 27 сентября по утро 30 сентября из-за работ по переустройству сетей в районе строительства трассы "Таврида", сообщила "Вода Крыма".

Воду выключат в 21:30 мск в последнюю пятницу сентября и обещают подать в 8:00 мск в последний понедельник текущего месяца.

Симферопольский филиал ГУП "Вода Крыма" приносит извинения за доставленные неудобства.