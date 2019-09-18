ГИБДД выясняет причины обрушения моста в Псковской области

18.09.19 10:30

Фото МЧС по псковской области

18 сентября. Interfax-Russia.ru - ГИБДД начала административное расследование по факту обрушения автомобильного моста через реку Неведрянка на региональной дороге в Себежском районе Псковской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент расследуется по ч. 2 ст. 12.34. КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Расследование проводится в отношении юридического лица, ответственного за содержание моста.

"Будут устанавливаться все обстоятельства, насколько принимались должные меры по содержанию моста", - отметили в пресс-службе УМВД.

В настоящее время для обеспечения безопасности движения на участке дороги по обеим сторонам обрушенного пролета моста организовано круглосуточное дежурство силами ДПС, возведена песчаная насыпь, выставлены знаки, запрещающие проезд, также обозначены знаками места объезда аварийного участка автодороги. Объезд организован через поселок Зародище.

Автомобильный мост через реку Неведрянка на региональной дороге "Толкачево - Себеж - Заситино" в Себежском районе обрушился во вторник днем, пострадал один человек. Водитель автомашины "Нива" после обрушения пролета моста столкнулся с его разрушенной частью. С многочисленными переломами челюсти, голеностопа, позвоночника он доставлен в тяжелом состоянии в Великолукскую городскую больницу.

После инцидента губернатор региона Михаил Ведерников поручил в оперативном порядке подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Необходимые строительно-монтажные работы проведут в следующем году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт - на 2021 год.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.