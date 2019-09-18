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18.09.19 10:39
Инаугурация главы Башкирии состоится 19 сентября
"Обстановка планируется рабочая, без помпезности, приемов, концертов, большого числа приглашенных лиц из других регионов. Минимум выступлений и максимум конкретики", - цитирует пресс-служба слова спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева.
В региональном Госсобрании напоминают, что присяга избранного главы республики "хотя и носит процедурный характер, в то же время является важным юридическим фактом, с момента которого глава приступает к осуществлению своих полномочий".
После инаугурации правительство Башкирии уйдет в отставку, и избранный глава региона должен будет сформировать его заново.
Выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем на выборах стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.
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