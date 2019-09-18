Инаугурация главы Башкирии состоится 19 сентября

18.09.19 10:39

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония вступления в должность главы Башкирии Радия Хабирова состоится в региональном Госсобрании в четверг, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

"Обстановка планируется рабочая, без помпезности, приемов, концертов, большого числа приглашенных лиц из других регионов. Минимум выступлений и максимум конкретики", - цитирует пресс-служба слова спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

В региональном Госсобрании напоминают, что присяга избранного главы республики "хотя и носит процедурный характер, в то же время является важным юридическим фактом, с момента которого глава приступает к осуществлению своих полномочий".

После инаугурации правительство Башкирии уйдет в отставку, и избранный глава региона должен будет сформировать его заново.

Выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем на выборах стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.