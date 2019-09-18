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18.09.19 10:44

Кучерена: сотрудники ФСБ пытались завербовать экс-сотрудника ЦРУ Сноудена в 2013 году

© РИА Новости. Владимир Вяткин
18 сентября. Interfax-Russia.ru - Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что Федеральная служба безопасности пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в "Шереметьево" в июне 2013 г.

"Сразу после прилета его вместе с подругой из "Викиликс" в "Шереметьево" его встретили. И он позже мне рассказал, что действительно спецслужбы предложили ему сотрудничество, но он отказался", - сказал Кучерена в среду "Интерфаксу", комментируя информацию, опубликованную в книге Сноудена Permanent Record ("Постоянная запись: моя история").

На вопрос агентства, не предлагали ли ему в дальнейшем сотрудничество сотрудники ФСБ, адвокат ответил: "Мне об этом ничего неизвестно". "Эдвард все это время был достаточно откровенен со мной, он мог бы об этом сказать, но ничего такого он мне не говорил", - отметил Кучерена.

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