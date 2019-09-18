Дума Хабаровского края после выборов обновилась более чем на 90%

18.09.19 10:50

Фото с сайта думы Хабаровского края

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Избранные депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва в ходе общего собрания в среду выбрали оргкомитет для подготовки первого заседания.

Пресс-служба краевого парламента сообщает, что в думе седьмого созыва, которая обновилась на 92%, из прежнего состава остались лишь три депутата.

"Самым опытным законодателем стал Вячеслав Фургал (брат губернатора региона Сергея Фургала - ИФ), которому избиратели оказывают доверие уже в третий раз. Он работает в думе с 2010 года, являлся депутатом пятого и шестого созывов. Еще два депутата - Сергей Безденежных и Сергей Зюбр будут работать в краевом парламенте второй созыв подряд. Большинство же народных избранников - 33 человека - вошли в состав думы впервые", - говорится в сообщении.

Каждый четвертый депутат регионального парламента - 25% от общего состава - женщины.

Средний возраст парламентариев 45 лет. Самому молодому 27 лет, самому старшему - 66.

Отмечается, что более 47% парламентариев - генеральные директора и директора ООО, заместители гендиректоров, индивидуальные предприниматели.

Около 14% - пять человек - работают в учреждениях высшего профессионального образования, школах, детском доме. Три человека - врачи, столько же пенсионеров и временно неработающих.

В новый состав думы вошли также спортсмен, журналист, зоозащитник, инженер, глава городского поселения, дорожный мастер.

Как сообщалось, в ходе состоявшихся 8 сентября выборов наибольшее число мест - 30 из 36 - получили представители ЛДПР, которые по партийным спискам набрали 56,12% голосов. Кандидаты от этой партии также выиграли выборы в 22 из 24 одномандатных округах. Второе место по партийным спискам заняла КПРФ (17,24%), третье место - "Единая Россия", получившая в свою поддержку 12,54% голосов.

Сергей Фургал, выдвинутый от ЛДПР, победил на выборах губернатора края в сентябре 2018 года.