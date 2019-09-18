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Почти 12 тыс. российских и белорусских военных участвуют в маневрах в Нижегородской области

© РИА Новости. Евгений Одиноков
18 сентября. Interfax-Russia.ru - Около 12 тыс. военнослужащих и почти тысяча единиц боевой техники задействованы в основном этапе российско-белорусского учения "Щит Союза-2019", который в среду начался на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.

"В финальном этапе учения примут участие порядка 12 тыс. военнослужащих мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и авиационных подразделений", - говорится в сообщении Западного военного округа (ЗВО).

По данным военных, в маневрах будет задействовано 950 единиц боевой техники, включая бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", , реактивные системы залпового огня "Смерч", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Гвоздика", самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52.

"В ходе основного этапа военнослужащие двух стран отработают взаимодействие в ходе отражения наступления превосходящих сил условного противника и ведения маневренной обороны. Также российские военнослужащие проведут контрнаступление", - отмечается в сообщении ЗВО.

На финальном этапе учения российские и белорусские военные применят танковые и вертолётные засады, огневое поражение противника методом "карусели", высадку тактических воздушных десантов, массированные огневые удары.

Учение "Щит Союза- 2019" проходит под руководством командующего войсками ЗВО Александра Журавлева и начальника Генштаба Белоруссии Олега Белоконева.

Накануне в пресс-службе ЗВО сообщили, что на полигон "Мулино" прибыли иностранные инспекторы.

"Группа инспекторов, куда входят офицеры вооруженных сил Румынии, Дании и Украины, посещает полигон "Мулино" в рамках Венского документа 2011 года. Для иностранных офицеров будут проведены брифинги от командования находящихся там воинских формирований и частей об их структуре, задаче и военной деятельности", - сообщили в ЗВО.

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