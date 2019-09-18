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18.09.19 11:26

Уровень газификации Тюменской области к 2024г достигнет 98% - губернатор

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 сентября. Interfax-Russia.ru - Регуляторный контракт в сфере газоснабжения позволит Тюменской области за 2019-2023 годы повысить уровень газификации с 94% до 98%, сообщил губернатор региона Александр Моор в среду в ходе Тюменского нефтегазового форума.

"Мы одни из первых подписали регуляторный контракт (. . .) Эффект от контракта - появились дополнительные источники газификации - 1,35 млрд рублей", - пояснил губернатор.

Общий объем финансирования программы газификации на 2019-2023 годы составляет 2,6 млрд рублей.

Моор подчеркнул, что строить сети газовики будут сами, с применением ресурсного метода. Такой опыт внедрен в Тюменской области с 2014 года. "Раньше сети строились за счет бюджетных средств. Темпы газификации определялись возможностями бюджета (. . .) С 2014 года мы построили 900 км газовых сетей, газ впервые пришел в 55 населенных пунктов. Уровень газификации вырос с 89% до 94%", - отметил он.

Как сообщалось, в сентябре ФАС России, Ростовская и Тюменская области и компании группы "Газпром" подписали регуляторные контракты в сфере газоснабжения регионов, направленные на развитие газификации.

Регуляторный контракт предусматривает использование для газификации региона, кроме специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, дополнительные источники финансирования, определенные в рамках утверждения тарифов на следующий долгосрочный период регулирования (в период с 2019 по 2023 год включительно).

В Тюменской области программа газификации с 2014 года реализуется в рамках государственно-частного партнерства. "Газпром межрегионгаз Север" самостоятельно инвестирует средства в газификацию, вводит объекты в эксплуатацию, оформляет их в свою собственность. Источником возврата инвестированного капитала является специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа и льгота по налогу на имущество организации.

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