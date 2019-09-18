Уголовное дело возбуждено после нападения браконьеров из КНДР на российских пограничников

18.09.19 11:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи на Дальнем Востоке возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю после нападения на них северокорейских браконьеров, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По версии следствия, 17 сентября около 17:00 в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, они осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них - огнестрельное ранение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в пресс-релизе.

В СКР отметили, что создана следственно-оперативная группа, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия.

"В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий", - говорится в сообщении.

Дело расследует Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.