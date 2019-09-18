МКС может работать как минимум до 2030 года в случае модернизации

18.09.19 12:14

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 сентября. Interfax-Russia.ru- Российский сегмент Международной космической станции после прибавления трех новых модулей позволит обеспечить жизнь станции как минимум до 2030 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если мы отправляем модули с ресурсом 15 лет, зачем нам в 2024, 2026 или 2028 году заканчивать эксплуатацию МКС? Если мы сейчас сделаем у себя там все новое, то до 2030 года точно совершенно нам будет интересно продолжить работу", - сказал Рогозин в среду на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова в Петербурге.

В то же время, отметил Рогозин, МКС будет продолжать работать в прежней конфигурации, вопрос расстыковки российского и американского сегментов не актуален.

"Нет, пока это не рассматривается", - сказал Рогозин в среду, отвечая на вопрос о том, изучаются ли перспективы разъединения российского и американского сегментов МКС.

Он также отметил, что план Роскосмоса по 45 пускам ракет на 2019 год не будет выполнен из-за неготовности трех иностранных космических аппаратов.

"45 пусков точно не будет, потому что у нас три аппарата "уехало" на следующий год. Не наши аппараты, их не успели подготовить наши иностранные партнеры. Но это все в пределах 40 пусков, о которых я говорил", - сказал он.

Касаясь небольшого числа уже проведенных пусков, глава госкорпорации пояснил, что общая цифра складывается из запусков как гражданских ракет, так и ракет, произведенных для Минобороны предприятиями Роскосмоса - космических и баллистических. При этом данные от военных поступят в конце 2019 года.