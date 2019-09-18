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18.09.19 12:01
Беглов выдвинул Матвиенко на должность сенатора от исполнительной власти Петербурга
"Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление. Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов в ходе церемонии инаугурации в среду.
"Я уверен, что ваш опыт, ваша любовь к городу будут способствовать укреплению интересов города на самом высоком уровне", - обратился он к спикеру верхней палаты.
Матвиенко поблагодарила его за оказанное доверие.
"Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам, людям. И поверьте, я буду делать все, что в моих силах, привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, "соблазнять" новых инвесторов", - сказала она.
Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года.
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