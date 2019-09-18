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Опрос общественного мнения о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет 13 октября

© РИА Новости. Павел Лисицын
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы в среду поддержала проект проведения опроса, в котором одну из трех площадок под строительство храма Святой Екатерины предполагается выбрать 13 октября, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал провести опрос 12 октября.

Председатель депутатской комиссии Алексей Вихарев высказал предложение передвинуть дату опроса с субботы 12 октября на воскресенье 13 октября, поскольку по субботам во многих школах, где могут расположиться точки для голосования, идет учебный процесс.

Члены комиссии поддержали это предложение.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, выступая перед депутатами, отметил, что проведение опроса будет финансироваться из муниципального бюджета. "Общая стоимость (организации опроса - ИФ), как мы рассчитываем, не должна превысить 6 млн рублей", - добавил Захаров.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины согласовала список из трех площадок для голосования: пустырь на перекрестке Фурманова-Белинского, участок на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Решение группы должен утвердить городской парламент, его заседание пройдет 24 сентября. Тогда же городская дума окончательно утвердит дату проведения опроса.

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