Снят режим КТО в Кабардино-Балкарии, где нейтрализовали двух боевиков

18.09.19 12:18

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18 сентября. Interfax-Russia.ru - В среду днем была завершена контртеррористическая операция в городе Чегем в Кабардино-Балкарии, в ходе которой нейтрализованы двое бандитов, сообщает Оперативный штаб в КБР.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальник управления ФСБ России по КБР генерал-майор Сергей Воронин принял решение о снятии с 12:00 режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 05:00 в пределах административных границ города Чегем Чегемского муниципального района КБР", - говорится в сообщении.