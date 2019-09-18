Госдума РФ отказалась продлевать на 4 года ограничения по зачету убытков при расчете налога на прибыль

18.09.19 12:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ проголосовала за отклонение поправок правительства о продлении до 2025 года существующих ограничений по зачету убытков компаний при расчете базы по налогу на прибыль.

Налогоплательщик при определении размера прибыли для расчета налога на прибыль может исключать из налогооблагаемой базы сумму убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде. В 2016 году была принята временная норма, действующая с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, которая ограничивает размер уменьшения налогооблагаемой базы на убытки предыдущих периодов планкой в 50%.

Минфин РФ предложил продлить эту норму еще на четыре года, аргументировав это потребностью регионов в доходах. Так замминистра финансов Илья Трунин в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы по данному вопросу пояснил, что продление нормы связано в первую очередь с доходами бюджетов субъектов федерации. Он отметил, что на региональные бюджеты ложится большая нагрузка в связи с реализацией национальных проектов. А прекращение действия ограничения в установленные сейчас законодательством сроки приведет к ежегодному изъятию из региональных бюджетов порядка 200 млрд рублей.

В свою очередь глава комитета по бюджету Андрей Макаров возразил, что регионы на эти доходы и не рассчитывали, потому что они знали о сроке окончания действия нормы. "То есть это попытка за счет бизнеса дать регионам дополнительные доходы", - сказал он.

В ходе обсуждения депутаты предложили Минфину поддержать компромиссный вариант: продлить ограничение на год - до конца 2021 года и проработать вопрос постепенного повышения порога в 50%. "У нас с правительством поправка сформулирована другая. Чтобы быть последовательным до конца, я хотел бы настоять и попросить принять поправку в правительственной редакции, но я так понимаю, что комитет не поддерживает", - сказал замминистра Трунин.