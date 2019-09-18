Электрички Ярославского направления вошли в график

18.09.19 13:09

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Восстановлен штатный режим движения поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Основная часть электричек курсирует по расписанию", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в пути с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек, в настоящий момент принимаются необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты.

Утром на Ярославском направлении сбой в движении электропоездов, в сторону Москвы они следовали с увеличенным интервалом.