Мэр Данкова Липецкой области отправлен в отставку из-за конфликта интересов

18.09.19 13:11

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Данковского горсовета Липецкой области на внеочередной сессии приняли решение отправить в отставку мэра города Алексея Левина.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации, решение принято на основании письменного уведомления, которое направил в горсовет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов с требованием отправить в отставку мэра районного центра.

"Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

В чем конкретно выразился этот конфликт, он не уточнил.