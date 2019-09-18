Росавтодор приступил к строительству развязки на дороге М-7 "Волга" во владимирских Вязниках

18.09.19 13:13

© РИА Новости. Денис Абрамов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" (подведомственное Росавтодору) начало строительство транспортной развязки на 300-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" в Вязниках Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Завершить строительство планируется в 2020 году.

Двухуровневая транспортная развязка разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. При этом региональная дорога Вязники - станция Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Отмечается, что два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях.

В рамках проекта запланирована реконструкция участка автодороги М-7 "Волга" протяженностью 1,16 км с расширением проезжей части до шести полос движения. На разделительной полосе появится металлическое барьерное ограждение.

По данным пресс-службы, в период проведения строительно-монтажных работ на участке дороги вводятся ограничения. Движение транзитного транспорта по автомагистрали М-7 "Волга" предусмотрено по двум полосам проезжей части, скорость ограничена до 40 км/ч.