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18.09.19 13:13
Росавтодор приступил к строительству развязки на дороге М-7 "Волга" во владимирских Вязниках
Завершить строительство планируется в 2020 году.
Двухуровневая транспортная развязка разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. При этом региональная дорога Вязники - станция Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Отмечается, что два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях.
В рамках проекта запланирована реконструкция участка автодороги М-7 "Волга" протяженностью 1,16 км с расширением проезжей части до шести полос движения. На разделительной полосе появится металлическое барьерное ограждение.
По данным пресс-службы, в период проведения строительно-монтажных работ на участке дороги вводятся ограничения. Движение транзитного транспорта по автомагистрали М-7 "Волга" предусмотрено по двум полосам проезжей части, скорость ограничена до 40 км/ч.
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