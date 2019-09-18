Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

18.09.19 13:52

© РИА Новости. Олег Рукавицын

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Церемония вступления Дениса Паслера в должность губернатора Оренбургской области состоялась в правительстве региона в среду, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Председатель облизбиркома Александр Нальвадов сообщил на церемонии, что выборы в регионе признаются легитимными, отметив, что удостоверение губернатора Паслеру было вручено ранее.

После этого Паслер принес присягу.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сказал, что менее чем за полгода на посту временно исполняющего обязанности главы региона Паслеру удалось завоевать доверие людей, и "результаты голосования это доказывают".

В свою очередь губернатор поблагодарил за поддержку и оказанное доверие на выборах.

"Доверие оренбуржцев, готовность развивать его вместе со мной - это главное. Президент РФ Владимир Путин дал мне возможность проявить себя в качестве временно исполняющего обязанности губернатора региона - это серьёзный профессиональный и человеческий вызов, который я принял со всей ответственностью (...)Точки роста только предстоит определить. Главная наша цель - повышение качества жизни оренбуржцев, благополучие и комфорт", - сказал Паслер.

На инаугурации присутствовали три бывших губернатора региона - Юрий Берг, Алексей Чернышев, Владимир Елагин, представители власти, бизнес-сообщества, общественных и религиозных организаций.