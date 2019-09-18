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18.09.19 13:54
Сбор зерна в РФ превысил 100 млн тонн - Минсельхоз
Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 36,3 млн га (в 2018 году - с 33,4 млн га).
Пшеница обмолочена с 22,9 млн га, намолочено 69,2 млн тонн против 62,9 млн тонн за аналогичный период 2018 года. Урожайность составила 30,2 ц/га.
Ячмень обмолочен с 7,7 млн га, собрано 19,8 млн тонн (15,6 млн тонн) при урожайности 25,6 ц/га. Рапс собран с 629,8 тыс. га в объеме 1,1 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года. Урожайность этой культуры составила 17,9 ц/га.
Сельхозпредприятия и фермеры накопали 3,1 млн тонн картофеля (2,8 млн тонн), собрали 1,6 млн тонн овощей (на уровне прошлого года).
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