Сбор зерна в РФ превысил 100 млн тонн - Минсельхоз

18.09.19 13:54

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Сбора зерна в РФ к 17 сентября составил 100,8 млн тонн (в бункерном весе) против 90 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 36,3 млн га (в 2018 году - с 33,4 млн га).

Пшеница обмолочена с 22,9 млн га, намолочено 69,2 млн тонн против 62,9 млн тонн за аналогичный период 2018 года. Урожайность составила 30,2 ц/га.

Ячмень обмолочен с 7,7 млн га, собрано 19,8 млн тонн (15,6 млн тонн) при урожайности 25,6 ц/га. Рапс собран с 629,8 тыс. га в объеме 1,1 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года. Урожайность этой культуры составила 17,9 ц/га.

Сельхозпредприятия и фермеры накопали 3,1 млн тонн картофеля (2,8 млн тонн), собрали 1,6 млн тонн овощей (на уровне прошлого года).