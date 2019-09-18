Омбудсмен Москвы: дело осужденного за нападение на ОМОНовца актера Устинова необходимо пересмотреть

18.09.19 13:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что обратится к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой по поводу дела актера Павла Устинова.

"Все дело Устинова нуждается в пересмотре и внимательном вмешательстве прокуратуры и омбудсмена. Я в четверг в 17.00 записалась на прием к Москальковой, и эта тема там будет обсуждаться и надеюсь, что она подключится", - сказала Потяева в среду на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами.

По ее мнению, возможности уполномоченного по правам человека мало использованы. "У нас есть федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова, которая обладает более широкими возможностями, чем субъектовые уполномоченные, она может затребовать уголовные дела", - сказала Потяева.

При этом столичный омбудсмен высказала мнение, что среди задержанные после летних несогласованных акций в Москве есть ещё люди, которые по ее мнению, невиновны. "В Бутырке я посетила пятерых, каждому уделила час . Алексей Меняйло тоже ничего не делал, шёл по улице и был задержан. Устинов Павел - не единственный",- сказал Потяева. Она сообщила, что в среду встречается в СИЗО с Устиновым. "Сегодня я буду в СИЗО 4, куда прибывает Устинов, у меня будет с ним беседа", - сказала она.

В свою очередь, глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что передаст через Потяеву обращение штаба к Москальковой по делу об арестованных на несогласованных акциях.

Тверской суд Москвы в минувший понедельник приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита обжаловала приговор.

В среду стало известно, что более 100 тысяч человек меньше чем за сутки подписали петицию с требованием освободить Устинова. По данным на 13:00 18 сентября петицию, размещенную на портале Change.org 20 часов назад, подписали 100 тыс. 14 пользователей сети.

Петицию на портале разместил актер Александр Паль, который ранее запустил флешмоб-марафон в социальных сетях.

"Вместе мы можем обратить внимание всей страны на этот вопиющий случай, и я прошу и вас поставить свою подпись, выразить солидарность с Пашей и другими политзаключенными по этому делу, а также призвать власти немедленно освободить его", - говорится в петиции.

В поддержку Устинова выступил глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. "Я, прежде всего, человек, артист и только потом чиновник. И моя первая реакция, естественная и человеческая - защитить своего коллегу. Уже в Грозном, где сейчас проходит форум СТД РФ, я узнал, какой суровый приговор вынесен молодому артисту Павлу Устинову. Признаюсь, был поражен", - заявил Калягин, слова которого приводит сайт СТД.

Поддержку Устинову выражают пользователи соцсетей. К флешмоб-марафону присоединилось несколько сотен человек. В социальных сетях насчитывается более 6 тысяч публикаций с призывом освободить актера.

Публикацию плаката с надписью "Я/Мы Павел Устинов" на своих официальных страницах в соцсетях разместили ассоциация театральных критиков, театр имени Ермоловой, РАМТ, театр Практика, Гоголь-центр, БТД имени Товстоногова, "Сатирикон", театр Маяковского, театр Сатиры, "Современник".

К флешмобу в поддержку Устинова присоединились режиссеры Алексей Франдетти, Константин Богомолов, Александр Молочников, актеры Сергей Безруков, Павел Табаков, Артур Смолянинов, Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие.

Кроме того, актера поддержали Александр Роднянский, Сати Спивакова, Игорь Верник, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Максим Галкин и другие медиаперсоны.

Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на приговор актеру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 сентября заявил журналистам, что глава государства знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова".