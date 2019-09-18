Пожар на заводе в Екатеринбурге ликвидирован

18.09.19 16:32

Фото МЧС по Свердловской области

18 сентября. Interfax-Russia.ru – Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 18:01 (местного времени) открытое горение на заводе "ВИЗ-сталь" ликвидировано", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв.м. из цеха эвакуировали 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось, примерно в 13:50 по московскому времени в цехе холодной прокатки "ВИЗ-Стали" произошло возгорание. По предварительной информации, загорелось масло на месте проведения ремонтных работ подрядной организацией. В цехе были приостановлены работы, проведена полная эвакуация.

"Компания проведет расследование, в том числе в отношении возможного участия сотрудников подрядной организации в произошедшем. Стан находился на плановой реконструкции", - сказал "Интерфаксу" представитель НЛМК (MOEX: NLMK).

Пожару присвоен третий номер сложности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, пожарные увеличивают группировку сил и средств для тушения огня на "ВИЗ-Стали". "Предварительная площадь пожара составляет 3200 кв.м. Из цеха были эвакуированы 200 человек", - говорится в сообщении.

ООО "ВИЗ-Сталь" (Екатеринбург, входит в группу НЛМК) - один из крупнейших в России производителей трансформаторной стали.