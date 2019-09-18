Осужденный актер Устинов пожаловался на избиение при задержании - ОНК

18.09.19 16:00

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Осужденный на 3,5 года актер Павел Устинов просит общественников защитить его права и разобраться с избиением при задержании.

"В адрес ОНК Москвы обратился содержащийся под стражей Устинов. Из его обращения следует, что он был избит при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил множественные травмы", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что, по словам Устинова, он до настоящего времени испытывает "физическую боль от противоправных действий сотрудников правоохранительных органов".

"У него до сих пор болит спина. Медики в СИЗО оказывают ему помощь, дают лекарство", - сказал Мельников.

Представитель ОНК подчеркнул, что обращения о защите прав Устинова и проверке вынесенного ему приговора также направлены в адрес уполномоченного по защите прав человека Татьяны Москальковой и столичного омбудсмена Татьяны Потяевой.

"Устинов считает, что его содержание в СИЗО незаконно, и надеется, что рано или поздно все это закончится. Вместе с тем, он просил передать слова благодарности актерам, правозащитникам и всем, кто его поддерживает", - сказал Мельников.

Он отметил, что "дело Устинова" находится на контроле ОНК Москвы.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за применения насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

По версии следствия, своими действиями Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Устинов в ходе судебного заседания не признал вины. Он настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того, отметил, что ранее сам служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу.

Потерпевший - сотрудник ОМОН Александр Лягин на допросе заявил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие коллеги актера, правозащитники и представители обращали внимание на то обстоятельство, что суд не исследовал видеозапись, свидетельствующую о невиновности подсудимого.

3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция в виде схода и шествия по Бульварному кольцу началась в 14:00. Примерно через полчаса начались задержания наиболее активных участников. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.