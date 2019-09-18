Мэр Череповца Елена Авдеева ушла в отставку по собственному желанию

18.09.19 16:13

Фото пресс-службы администрации Череповца

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты гордумы Череповца приняли отставку по собственному желанию мэра Елены Авдеевой.

Как передал корреспондент "Интерфакса", ходатайство Авдеевой об отставке было рассмотрено депутатами в среду в рамках внеочередной сессии городского парламента.

"Я решила принять предложение губернатора Вологодской области, мою кандидатуру губернатор выдвинул на федеральный уровень, членом Совета Федерации", - пояснила Авдеева, выступая перед депутатами гордумы.

Временно исполнять полномочия мэра, согласно уставу города, будет первый заместитель мэра Дмитрий Лавров. Новый сити-менеджер будет назначен городской думой по результатам конкурса на замещение этой должности, его проведение назначили на 24 октября.

Как сообщалось, Авдеева была назначена на пост мэра Череповца в сентябре 2017 года. В июле 2019 года действующий глава Вологодчины Олег Кувшинников указал Авдееву в числе своих возможных представителей в Совете Федерации в случае победы на губернаторских выборах.