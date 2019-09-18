Общественные обсуждения строительства полигона в Шиесе начнутся в 2020 году

18.09.19 16:56

© РИА Новости. Александр Натрускин

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Архангельской области планируют начать общественные обсуждения строительства экотехнопарка в Шиесе в следующем году, сообщил губернатор Поморья Игорь Орлов в интервью "Интерфаксу".

"Идет очень профессиональная исследовательская работа, по итогам которой будут подключены самые лучшие эксперты мирового уровня в области экологии", - сказал Орлов.

По его словам, после завершения работы экспертов жителям будет представлен новый проект, по которому они смогут высказаться.

"Это будет в следующем году, не раньше, потому что действительно запущена большая работа, которая началась после того, как мы договорились, что ничего делать без этих шагов нельзя", - подчеркнул губернатор.