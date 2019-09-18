Псалтырь, автомобиль и часы кировского экс-губернатора Белых выставлены на торги

18.09.19 17:03

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Электронные торги по продаже арестованного имущества осужденного за взяточничество экс-главы Кировской области Никиты Белых пройдут 14 октября, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В настоящее время к торгам предложены три лота, собственником которых является Белых. В частности, это псалтырь 1779 года с начальной ценой в 2 тыс. рублей, наручные часы Blancpain Aqua Lung, цена которых стартует с отметки 552 тыс. рублей, и автомобиль бывшего губернатора - черный внедорожник Nissan Patrol 2011 года выпуска. Его начальная цена составляет 901 тыс. рублей.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный Белых срок лишения свободы и штраф.

Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.