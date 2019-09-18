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18.09.19 17:03
Псалтырь, автомобиль и часы кировского экс-губернатора Белых выставлены на торги
В настоящее время к торгам предложены три лота, собственником которых является Белых. В частности, это псалтырь 1779 года с начальной ценой в 2 тыс. рублей, наручные часы Blancpain Aqua Lung, цена которых стартует с отметки 552 тыс. рублей, и автомобиль бывшего губернатора - черный внедорожник Nissan Patrol 2011 года выпуска. Его начальная цена составляет 901 тыс. рублей.
Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.
Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный Белых срок лишения свободы и штраф.
Кировский экс-губернатор отбывает наказание в исправительной колонии в Рязанской области.
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