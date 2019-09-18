Адвокат Кучерена будет защищать актера Устинова

18.09.19 17:11

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять в суде интересы актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года заключения по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

"Мы попросили Анатолия Кучерену стать адвокатом Павла, он согласился. Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения", - сообщил "Интерфаксу" в среду худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин.