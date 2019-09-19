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19.09.19 08:31
Руководители всех муниципалитетов Крыма написали заявления об отставке
"Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.
По его словам, вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций на заседаниях сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами.
Жители Крыма 8 сентября выбрали депутатов Государственного совета республики и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. В частности, новые парламенты сформированы в 11 городах: Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.
Главы администраций городов Крыма избираются местными депутатами из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.
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