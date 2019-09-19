Мосгордума выберет спикера и нового члена Совета Федерации

19.09.19 08:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Первое заседание Мосгордумы седьмого созыва, на котором будут решены вопросы выбора спикера, его заместителей, глав профильных комиссий и новом члене в Совете Федерации, состоится в четверг.

В момент начала первого заседания, в соответствии с законодательством, истекут полномочия депутатов прежнего созыва.

"В повестку дня включены вопросы об избрании спикера Мосгордумы, его заместителей, представителе от Мосгордумы в Совете Федерации, о структуре новой думы и председателях профильных комиссий. Также будет рассмотрен вопрос о главах комиссий, которые будут работать на постоянной профессиональной основе, получая зарплату", - сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте.

Как ожидается, кадровые вопросы будет решаться путем тайного голосования.

Кроме того, на этом же заседании будет приняты изменения в регламент Мосгордумы, которые позволят сформировать фракцию "Единая Россия" в условиях, когда на выборах партия официально не выдвигала своих кандидатов, все они шли самовыдвижением.

Между тем, на прошедшей в среду конференции столичного отделения "Единой России" принято решение о переизбрании на пост спикера гордумы Алексея Шапошникова, занимающего этот пост с 2014 года.

На место вице-спикера от "Единой России" вместо Андрея Метельского, который не смог переизбраться в новый состав думы, предложена кандидатура Степана Орлова, который также продолжит работать руководителем партийной фракции.

Пост сенатора от Мосгордумы "Единая Россия" предлагает передать Инне Святенко, которая ранее возглавляла комиссию Мосгордумы по безопасности. Прежний представитель столичного парламента в Совете Федерации Зинаида Драгункина не стала переизбираться на новый срок в Мосгордуму.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, 4 - представителей "Яблока" и 3 кандидата "Справедливой России". Новый состав Мосгордумы обновился почти на две трети, из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.