Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
По пути великих: омские яхтсмены совершат кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды
   
Банкротство на пользу: банкротов в России могут освободить от налогов и штрафов ГИБДД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
19.09.19 08:36

Мосгордума выберет спикера и нового члена Совета Федерации

© РИА Новости. Владимир Федоренко
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Первое заседание Мосгордумы седьмого созыва, на котором будут решены вопросы выбора спикера, его заместителей, глав профильных комиссий и новом члене в Совете Федерации, состоится в четверг.

В момент начала первого заседания, в соответствии с законодательством, истекут полномочия депутатов прежнего созыва.

"В повестку дня включены вопросы об избрании спикера Мосгордумы, его заместителей, представителе от Мосгордумы в Совете Федерации, о структуре новой думы и председателях профильных комиссий. Также будет рассмотрен вопрос о главах комиссий, которые будут работать на постоянной профессиональной основе, получая зарплату", - сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте.

Как ожидается, кадровые вопросы будет решаться путем тайного голосования.

Кроме того, на этом же заседании будет приняты изменения в регламент Мосгордумы, которые позволят сформировать фракцию "Единая Россия" в условиях, когда на выборах партия официально не выдвигала своих кандидатов, все они шли самовыдвижением.

Между тем, на прошедшей в среду конференции столичного отделения "Единой России" принято решение о переизбрании на пост спикера гордумы Алексея Шапошникова, занимающего этот пост с 2014 года.

На место вице-спикера от "Единой России" вместо Андрея Метельского, который не смог переизбраться в новый состав думы, предложена кандидатура Степана Орлова, который также продолжит работать руководителем партийной фракции.

Пост сенатора от Мосгордумы "Единая Россия" предлагает передать Инне Святенко, которая ранее возглавляла комиссию Мосгордумы по безопасности. Прежний представитель столичного парламента в Совете Федерации Зинаида Драгункина не стала переизбираться на новый срок в Мосгордуму.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, 4 - представителей "Яблока" и 3 кандидата "Справедливой России". Новый состав Мосгордумы обновился почти на две трети, из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.09.19 16:47
"Шереметьево" запустило третью взлетно-посадочную полосу
.
  19.09.19 15:11
Гидрометцентр экстренно предупредил москвичей о мокром снеге и шквалистом ветре 22 сентября
.
  19.09.19 13:37
Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание
.
  19.09.19 13:15
Песков считает, что Ситуация с делом актера Устинова развивается в русле закона
.
  19.09.19 12:42
В оппозиции сообщили о согласовании властями Москвы митинга 28 сентября в поддержку фигурантов "московского дела"
.
  19.09.19 11:25
Запуск первых МЦД улучшит транспортное обслуживание 4 млн человек
.
  19.09.19 09:57
Западное ответвление ЦКАД планируют начать строить в 2025-2029 годах
.
  18.09.19 17:11
Адвокат Кучерена будет защищать актера Устинова
.
  18.09.19 16:00
Осужденный актер Устинов пожаловался на избиение при задержании - ОНК
.
  18.09.19 13:59
Омбудсмен Москвы: дело осужденного за нападение на ОМОНовца актера Устинова необходимо пересмотреть


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket