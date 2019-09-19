Концерты и выставки пройдут во всех районах Кабардино-Балкарии в честь Дня адыгов

19.09.19 08:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 сентября. Interfax-Russia.ru - День адыгов 20 сентября отметят в Кабардино-Балкарии концертами, выставками и конно-спортивным праздником, сообщает министерство культуры республики.

"Праздничный вечер, концерт с участием мастеров искусств Кабардино-Балкарии, посвященный Дню адыгов (черкесов) и художественно-этнографическая выставка "Адыги. Сквозь призму веков" пройдут в Нальчике в Музыкальном театре накануне праздника, 19 сентября", - говорится в пресс-релизе.

20 сентября праздничный концерт состоится в Атажукинском саду в Нальчике.

Выставки и концерты пройдут во всех селах и городах республики.

Конно-спортивным праздником отметят событие на Республиканском ипподроме 21 сентября.

В свою очередь пресс-служба Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что в вузе 19 сентября состоится праздничный концерт в этническом стиле.

"Со сцены выступят лучшие творческие коллективы КБГУ, затем ансамбль танца "Каффа" проведет мастер-класс и организует джэгу (танцевальный круг), а театр песни "Амикс" поможет в организации национальных адыгских игр", - рассказал сотрудник пресс-службы вуза.

Впервые День адыгов в Кабардино-Балкарии отмечали в 2014 году, 20 сентября в республике нерабочий день.

Адыги (адыгэ) или черкесы - название народа, делящегося на адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов, проживающего в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также имеющего многочисленную зарубежную диаспору.