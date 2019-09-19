Итоговые списки пострадавших от паводка в Хабаровском крае сформируют к концу сентября

19.09.19 08:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Около трех тысяч человек в Хабаровском крае могут получить компенсацию за ущерб, нанесенный летним паводком, окончательные списки будут сформированы к понедельнику, 23 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сейчас в каждом из районов ведут подсчет пострадавших граждан, а также оценивают степень повреждения имущества, которое оказалось в воде. Однако в отдельных муниципалитетах эта работа запаздывает, поэтому глава региона Сергей Фургал поручил главам уже до следующего понедельника завершить оценку и представить полные данные о жителях и имуществе ", - говорится в сообщении.

Оперативное предоставление данных позволит региональным властям обратиться за дополнительной помощью в федеральный центр.

"Президент поставил задачу, несмотря на то, что многие территории еще подтоплены, и трудно оценить последствия, провести обследование жилья и подсчитать весь ущерб. Это абсолютно правильное замечание, поскольку холода уже подошли. Поэтому нужно подсчитать все очень быстро и так, чтобы ни один человек не был пропущен. У нас есть несколько видов компенсаций, в рамках действующего законодательства мы окажем необходимую поддержку. При этом люди не должны быть брошены, каждому необходимо помочь оформить документы на выплаты" - приводятся в сообщении слова губернатора Фургала.

По данным на утро 19 сентября в Хабаровском крае в зоне паводка остаются 89 населенных пунктов. В них подтоплено 592 жилых дома, с населением 1 тысяча 864 человека. Вода также залила более 1,5 тысяч приусадебных и свыше 2 тысяч дачных участков. В пунктах временного размещения остаются 36 человек.