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19.09.19 10:16

Хабиров вступил в должность главы Башкирии

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Победивший на выборах главы Башкирии Радий Хабиров в четверг вступил в должность, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии инаугурации.

Церемония прошла в зале заседаний Курултая республики в Уфе.

Среди приглашенных были в том числе первый президент республики Муртаза Рахимов и возглавлявший Башкирию в 2010-2018 годах Рустэм Хамитов, деятели культуры, спорта, представители духовенства, всех ветвей региональной власти.

Председатель регионального избиркома Илона Макаренко огласила итоги выборов и вручила Хабирову удостоверение главы региона.

Хабиров зачитал на башкирском и русском языках текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить многонациональному населению республики, укреплять и защищать государственность республики, соблюдать Конституцию и законы РФ, гарантировать права и свободы человека и гражданина.

Срок полномочий вновь избранного главы республики составляет пять лет.

Согласно конституции Башкирии, после инаугурации главы региона правительство Башкирии уходит в отставку, избранный глава формирует его заново.

Мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров был назначен врио главы Башкирии 11 октября 2018 года, после досрочной отставки главы Башкирии Рустэма Хамитова по собственному желанию, до выборов.

Выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем на выборах стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2% голосов. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка составила 71,8%.

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