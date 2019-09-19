Непогода оставила более 7 тыс. жителей Челябинска без электроэнергии

19.09.19 10:22

© РИА Новости. Руслан Кривобок

19 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Авария на электросетях стала причиной отключения электроэнергии в жилых кварталах на северо-западе Челябинска с население порядка 7,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"Утром в четверг произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании "Россети Урал" - "Челябэнерго". В результате повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ "Челябинская ТЭЦ-4-Шагол" и "Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная" без электроснабжения остались потребители Курчатовского района Челябинска с населением порядка 7 тыс. 400 человек", - говорится в сообщении.

Причиной повреждения стал циклон с сильными ливневыми дождями и усилением ветра.

ОАО "МРСК Урала" (бренд "Россети Урал", Екатеринбург, входит в ПАО "Россети").

В настоящее время на месте аварии работают четыре ремонтно-восстановительные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей компании "Россети Урал" - "Челябэнерго", задействовано два РИСЭ. С 9:25 в энергокомпании введен особый режим работы.

Пресс-служба отмечает, что с поступившим накануне штормовым предупреждением в компании "Россети Урал" приведены в готовность все силы и средства для ликвидации возможных технологических нарушений в электросетевом комплексе.