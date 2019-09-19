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19.09.19 10:26

"ЮТэйр" предложила банкам выкупить более 50% долга с гигантским дисконтом

© РИА Новости. Виталий Аньков
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" в рамках переговоров о реструктуризации своих долгов направила 11 банкам-участникам синдицированных кредитов предложение о выкупе задолженности в 39,1 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Соответствующее предложение было направлено в первой половине сентября. "Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. "ЮТэйр" предлагает выкупить за 20% от номинала. По нему авиакомпания уже дважды - в декабре 2018 г. и июне 2019 г. - допустила дефолт, не выплатив проценты. 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. предлагается выкупить за 6% от номинала. По нему пока действует символическая ставка 0,01% годовых, и его авиакомпания обслуживает. Таким образом, оба кредита "ЮТэйр" готова выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала", - говорится в сообщении газеты.

Еще 17,4 млрд руб. "ЮТэйр" должна Сбербанку, по этому семилетнему кредиту также дважды не выплачены проценты, но по нему действует гарантия структур "Сургутнефтегаза", и выкупать его перевозчик не предлагает. "Всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд руб. процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность", - добавляют "Ведомости".

Принять предложение авиакомпании банки могут по-отдельности. Ответ от каждого банка ожидается до 30 сентября. Юридически это будет не выкуп, а замена долга: согласившийся банк отказывается от своей части синдицированного кредита или кредитов и перед ним возникает новый долг (старший транш), который "ЮТэйр" обязуется погасить до 15 декабря, говорят собеседники издания.

"ЮТэйр" в настоящее время испытывает финансовые трудности. Общий долг ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд рублей. По одному из синдкредитов - семилетнему на 15,4 млрд рублей - в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка - на 17,4 млрд рублей. Все это время "ЮТэйр" пытается договориться о реструктуризации долгов.

"ЮТэйр" летает по 150 направлениям. У авиакомпании есть трансферные хабы в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске.

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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