Прокуратура предупреждает о нехватке стройматериалов для восстановления Иркутской области после наводнения

19.09.19 10:30

© РИА Новости. Сергей Венявский

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Иркутской области выявила нехватку стройматериалов в логистических центрах, созданных в городах Тулун и Нижнеудинск по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения для обеспечения восстановительных работ в пострадавших территориях.

"Установлено, что при значительных масштабах проводимого капитального ремонта и строительства, объемы предлагаемых в логистических центрах строительных материалов не соответствуют фактической потребности; договоры поставки с подрядными организациями не заключены", - сообщила в четверг областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, "недостаточная оперативность в организации работ по снабжению логистических центров может отрицательно повлиять на своевременность строительства новых объектов и проведение капитального ремонта, на рост цен на строительную продукцию".

В этой связи заместителем прокурора области исполняющему обязанности министра экономического развития региона объявлено предостережение.

Летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1984 дома с населением 5424 человека.