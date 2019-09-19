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19.09.19 10:36

Ростовская область до 2025г направит на переселение из аварийного жилья свыше 8,6 млрд руб

© РИА Новости. Евгений Биятов
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область до 2025 года направит на переселение жителей региона из аварийного жилья более 8,6 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

За счет данных средств планируется расселить 9 тыс. человек, проживающих на 160 тыс. кв. метрах. Мероприятия по расселению проводятся в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

В пресс-релизе отмечается, что работа по расселению граждан из многоквартирных домов уже ведется.

"В Новошахтинске за счет средств областного и местного бюджетов приобретены жилые помещения для переселения 15 семей. Многоквартирный дом по улице Прохладной, 55, уже введен в эксплуатацию. До конца сентября граждане уже должны переехать в новое жилье. Кроме того, для 34 семей из Усть-Донецка за счет средств областного и местного бюджетов приобретены жилые помещения в доме по улице Юных Партизан, 20. Новоселье местные жители должны отметить уже в октябре этого года", - отметил министр строительства, архитектуры и территориального строительства Сергей Куц, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В период с 2019 по конец 2020 года из аварийного жилищного фонда площадью 29 тыс. кв. метров переселят более 760 семей. На эти цели будет направлено более 1,3 млрд рублей. Требующие расселения дома расположены в 14 муниципальных образованиях области.

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