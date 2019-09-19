Около 80 тыс. тонн винограда планируют собрать в Крыму

19.09.19 11:10

Фото пресс-службы "Массандры"

Interfax-Russia.ru - Аграрии Крыма больше месяца собирают виноград, регион планирует сохранить в нынешнем году объемы на уровне урожая 2018 года: порядка 80 тысяч тонн ягоды.

"Крымские сельхозтоваропроизводители планируют собрать порядка 80 тысяч тонн винограда со средней урожайностью 55 центнеров с гектара, что соответствует показателям прошлого года", - говорит министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Так, один из крупнейших винзаводов полуострова - производственно-аграрное объединение "Массандра" - рассчитывает на 15-16 тыс. тонн винограда.

"Сезон хоть и бархатный, но риск ливней и града всегда очень велик. Тем не менее, надеемся на хороший урожай, на уровне средних показателей последних лет. То есть ждем 15-16 тысяч тонн. Плановый объем выработки виноматериалов более миллиона декалитров", - отмечает гендиректор предприятия Янина Павленко.

Виноградники "Массандры" занимают площадь около четырех тысяч гектаров и тянутся от Фороса до Судака на 180 километров.

Кроме штатных виноградарей собирать урожай винзаводу помогают студенты и рабочие бригады со всех уголков России.

Первые ягоды с содержанием сахара 18% идут на производство сухих вин. С середины сентября виноград доходит до кондиций, необходимых для приготовления крепких и десертных вин. К концу уборки солнце способно практически увялить виноград на лозе до 42% содержания сахара.

Как правило, сбор винограда продолжается в Крыму до конца октября - начала ноября.