Экологический проект "Интерфакса" и Российского социально-экологического союза будет представлен на Парижском форуме мира в ноябре

19.09.19 11:18

фото Интерфакса

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Совместный проект "Интерфакса" и общественной организации "Российский социально-экологический союз" (РСоЭС) в области защиты окружающей среды будет представлен в ноябре на Парижском форуме мира.

Как сообщает сайт форума, проект "Экосистемы, компании, устойчивое развитие: рейтинги в целях сохранения Земли" стал единственным от России и вошел в число 100 лучших инструментов, "применение которых позволит сделать мир безопаснее и экологически устойчивее".

Руководитель исследовательского проекта "Рейтинги фундаментальной эффективности компаний и регионов" группы "Интерфакс" Александр Мартынов сообщил, что "объединенная команда "Интерфакса" и РСоЭС продемонстрирует участникам форума 20-летний российский опыт составления экологических рейтингов компаний и предприятий".

"Разработанная специалистами "Интерфакса" уникальная методология позволяет сопоставлять производства самых разных размеров и отраслевой принадлежности, что обеспечивает максимально широкий охват предприятий и, в конечном счете, делает рейтинг наиболее репрезентативным и объективным", - пояснил Мартынов.

По его словам, "участие российских экологов в Парижском форуме мира - авторитетное признание реальной озабоченности российского общества сохранением природы нашей планеты". "Наш проект уникален сочетанием простоты и фундаментальности методологии, конструктивностью взаимодействия экологической общественности, бизнеса и государственных органов", - сказал Мартынов.

Учредителями Парижского форума мира, имеющего неформальное название "Гражданский Давос", выступают международные политические фонды и институты, а также МИД Франции. Первый форум прошел в ноябре 2018 года. В его работе приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.