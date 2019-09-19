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Жители Тульской области получили доступ к 1 млн медицинских документов в электронном виде

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Тульская область одной из первых в России создала новый сервис, который открывает пациентам доступ к их медицинским документам в электронном виде, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сервис разработан на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Передавать документы в подсистему "Реестр электронных медицинских документов" в Тульской области начали в мае 2019 года. Всего в Реестр передано 1 млн 152 тыс. документов. Это протоколы врачебных консультаций, в том числе - телемедицинских, лабораторных и инструментальных исследований.

"Сегодня в Реестр передаются медицинские документы из всех государственных учреждений здравоохранения области. Новый сервис обеспечивает юридически значимый электронный документооборот - жители области могут в любой момент получить необходимый протокол проведенного лечения, заверенный электронной подписью врача. Создание электронного реестра - это еще один значимый шаг на пути к реализации принципа открытости здравоохранения", - отметила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Семина.

Документы, переданные в реестр, пациент может увидеть в разделе "Мое здоровье" в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.

В министерстве здравоохранения "Интерфаксу" уточнили, что пациенту доступны только его документы.

"Причём они официально заверенные, с электронной подписью врача", - отметил представитель министерства.

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